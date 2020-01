Manchester United vs Manchester City [EN VIVO vía ESPN] 1-0 en directo por la Carabao Cup

Manchester City vs Manchester United EN VIVO ONLINE vía ESPN, Sky y DAZN será el vibrante duelo que tendrá lugar en Old Trafford HOY desde las 2:45 p.m. (hora peruana) por la gran semifinal de la Carabao Cup. A continuación, revisa todos los detalles del partidazo por el fútbol inglés.

Manchester United vs Manchester City EN VIVO | Minuto a minuto

Sigue el minuto a minuto.

SEGUNDO TIEMPO

90'+2' Cambio en el City: entra Gabriel Jesus, sale el 'Kun' Aguero.

90' Cuatro minutos de adición.

89' Cambio en el City: entra John Stones, sale De Bruyne.

86' Amarilla para Otamendi (City) por una falta al borde del área. De Bruyne le reclama porque es una ocasión muy favorable para el gol rival.

83' Gol anulado al City. Pase filtrado de Gundogan para Aguero, el argentino cachetea el balón ante la salida de De Gea, pero el 'Kun' estaba un paso adelantado.

79' Cambio en el United: entra Juan Mata, sale Luke Shaw.

78' ¡Ocasión del City! Se asocian De Bruyne y Aguero por dentro, detienen con falta al argentino, pero el balón le queda a Gundogan cuyo disparo se va alto.

76' Expulsado Matic (United) por doble amarilla.

73' ¡Increíble el gol fallado por el City! Aguero provoca el error de Maguire en el área, le sirve el balón a Silva, que prefiere no disparar y soltar el pase hacia atrás para Bernardo, que no puede ante dos rivales y se desperdicia una gran ocasión.

71' Violento remate de Walker desde fuera del área que obliga a De Gea a rechazar de puños.

67' Cambio en el City: entra David Silva, sale Mahrez.

65' Cambio en el United: entra Andreas Pereira, sale Lingard.

64' Ocasión del United. Martial recibe por izquierda, encara a Walker y saca un disparo que se va muy alto.

60' Wan-Bissaka quiere salir jugando, pero De Bruyne le quita el balón, avanza por izquierda y saca el centro venenoso al área, pero le sale directo a las manos de De Gea.

58' ¡Increíble lo que ha fallado Sterling! Pase filtrado de De Bruyne para el extremo, puede definir ante De Gea, pero prefiere sacarse Lindelof, luego al arquero, pero su disparo se va por encima del arco.

56' Amarilla para Rodri (City) por detener con un agarrón a Lingard.

55' Gran recuperación de Matic ante un mal control de Mahrez en una transición.

50' Amarilla para Matic (United) por falta contra Bernardo Silva.

47' James intenta escaparse por derecha, pero Cancelo lo detiene con un empujón.

46' Cambio en el United: entra Daniel James, sale Greenwood.

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

45' Dos minutos de adición.

44' Falta de Gundogan contra Fred cuando el alemán quería cortar un avance rival.

42' ¡Gol anulado al City! De Bruyne recibe por izquierda y saca el centro rasante al área, Sterling pica al espacio y define el balón, pero cuando el belga suelta el balón estaba varios pasos adelantado.

40' ¡UFFF! Jugada individual de Bernardo Silva en el área, el volante encara a Shaw por el sector derecho y luego saca un centro rasante que no alcanza a rematar Aguero, que no creyó en su compañero.

39' Lingard conduce hacia el arco contrario, se junta con Martial, el balón le queda un poco largo, Otamendi la revienta, el balón le choca en la mano del del United y se invalida la jugada.

35' Centro lateral desde la izquierda, un jugador del City desvía en el primer palo, el balón va al segundo y Nemanja Matic no lo piensa: hermosa volea al primer palo que deja sin reacción a Bravo.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL UNITED!

33' Gran jugada individual de Lingard para juntarse con Williams y Shaw por banda izquierda, supera con una huacha a Rodri, pero el español lo detiene con falta.

29' ¡Gran cruce de Maguire! Pase filtrado de De Bruyne para Sterling, el extremo no se perfila bien y permite que el zaguero rival se deslice para puntear el balón al córner.

27' Lingard encara, hace la diagonal desde la izquierda y juega con Greenwood, pero Otamendi detiene con falta al juvenil del United.

25' ¡Ocasión del City! Mahrez rompe al espacio, el extremo saca el centro desde la banda derecha, Aguero quiere cabecear, pero se anticipa Williams y desvía al córner.

23' Transición del City, De Bruyne recibe cerca de la frontal, ingresa al área, pero su disparo se va desviado.

19' En la transmisión de ESPN se habla del inminente traspaso del portugués Bruno Fernandes al United. El volante llega del Sporting de Lisboa.

16' ¡Atajadón de De Gea! Aguero conduce, Sterling le da apoyo en la frontal, el argentino ingresa al área a base de un pique corto, supera a dos rivales, pero su disparo lo detiene el arquero rival.

14' Dominio del City ante un United que se repliega atrás, pero al que le cuesta desplegarse en la contra.

11' Salida elaborada del City que acaba en falta de Lingard contra Rodri.

9' Centro lateral desde la derecha, Sterling va al cabezazo, pero cae debido a un ligero empujón de Maguire. Finalmente, el árbitro considera que no fue penal.

7' ¡Atajadón de De Gea! Gran centro de Bernardo a la espalda de la defensa, Aguero se lanza de palomita y le cambia la trayectoria al balón, pero el arquero rival se luce con una estirada impresionante.

6' Mano de Lingard para frenar un avance de De Bruyne. Finalmente, dio lateral el árbitro debido a que el balón se fue fuera del campo.

4' De Bruyne conduce por dentro, trata de filtrar un pase, pero lo cierran bien entre varios rivales.

1' Arranca el partido en el Etihad Stadium.

- La semifinal de vuelta de la Carabao Cup entre el City y el United arranca desde las 2:45 p.m. (hora peruana) en el Etihad Stadium.

Manchester United vs Manchester City EN VIVO | Alineaciones confirmadas

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw, Williams, Fred, Matic, Lingard, Greenwood, Martial.

Team news time! ⌚



Ole makes 4️⃣ changes from our win at Tranmere...#MUFC #CarabaoCup — Manchester United (@ManUtd) January 29, 2020

Manchester City: Bravo, Walker, Rodrigo, Otamendi, Cancelo, Gundogan, Mahrez, De Bruyne, Bernardo, Sterling, Aguero.

Your City line-up for tonight!



XI | Bravo, Walker, Rodrigo, Otamendi, Cancelo, Gundogan, Mahrez, De Bruyne (C), Bernardo, Sterling, Aguero.



SUBS | Ederson, Stones, G Jesus, Zinchenko, D Silva, Foden, Garcia.



🔵 #ManCity #CarabaoCup pic.twitter.com/S2BLihX9AW — Manchester City (@ManCity) January 29, 2020

La previa

¿Cómo quedó el duelo de ida?

En el primer partido entre ambos del Manchester City y Manchester United por la Carabao Cup, los 'citizens' se impusieron por 3-1 jugando en condición de local. Bernardo Silva, Riyad Mahrez y Andreas Pereira anotaron los goles del equipo de Pep Guardiola.

Ole Gunnar Solskjaer, técnico del Manchester United, confía en dar vuelta al global ante el Manchester City como en otras veces.

"Ahora tenemos que recurrir a la memoria y pensar en el PSG porque lo hemos hecho contra buenos equipos antes y nos da algo de esperanza, y el juego en diciembre (cuando United ganó 2-1 contra City ) por supuesto nos da la esperanza de que podemos hacer algo allí ", señaló el entrenador del Manchester United.

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, señaló que no arriesgará con Aymeric Laporte para la semifnial en la Carabao Cup. “Está un poco cansado, pero es algo normal después de haber estado cuatro o cinco meses fuera. No arriesgaremos mucho, entrenó mucho y jugó 75 minutos contra el Sheffield United. Si está bien podría jugar contra el Manchester United”, explicó el técnico español.

¿Contra quién se enfrentará en la final del Carabao Cup?

El ganador de la llave entre City y el United se definirá entre Leicester City y Aston Villa por el título de la Carabao Cup.



Formaciones probables Manchester City vs Manchester United

Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Fernandinho, Mendy, De Bruyne, Rodri, Gundogan; Bernardo, Agüero, Sterling.DT: Josep Guardiola.

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Williams; Fred, Matic; Greenwood, Mata, James; Marcial. DT: Ole Gunnar Solskjaer.

¿A qué hora juegan Manchester City vs Manchester United?

Perú: 2.45 p.m.

Argentina: 4.45 p.m.

México: 1.45 p.m.

Estados Unidos: 2.45 p.m.

España: 8.45 p.m.

Colombia: 2.45 p.m.

Ecuador: 2.45 p.m.

Venezuela: 1.45 p.m.

Bolivia: 1.45 p.m.

Brasil: 5.45 p.m.

Uruguay: 4.45 p.m.

Chile: 4.45 p.m.

Paraguay: 4.45 p.m.

Panamá: 2.45 p.m.

Costa Rica: 1.45 p.m.

Honduras: 1.45 p.m.

Italia: 8.45 p.m.

Francia: 8.45 p.m.

¿Qué canal transmite Manchester United vs Manchester City?

Argentina: ESPN 2 Sur y ESPN Play Sur.

Australia: beIN SPORTS 2, beIN Sports Connect, Kayo Sports

Bolivia: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Canadá: DAZN.

Chile: ESPN 2 Sur y ESPN Play Sur.

Colombia: ESPN Play Sur, ESPN 2 Colombia

Costa Rica: Sky HD

Cuba: ESPN Play Caribbean, ESPN Caribbean

República Dominicana: Sky HD, ESPN Caribbean, ESPNPlay Caribbean

Ecuador: ESPN 2 Andina y ESPN Play Sur.

El Salvador: Sky HD.

Francia beIN Sports 1, Free, beIN SPORTS CONNECT

Alemania: DAZN

Guatemala: Sky HD

Haití: ESPN Caribbean, ESPN Play Caribbean.

Honduras: Sky HD, ESPN Caribbean, ESPN Play Caribbean.

Italia: DAZN.

México: Blue To Go Video Everywhere y Sky Sports HD.

Holanda: Ziggo Sport Select y Ziggo Sport 14.

Nueva Zelanda: beIN Sports Connect New Zealand y Sky Sport 7 beIN Sports.

Nicaragua: Sky HD.

Panamá: Sky HD.

Paraguay: ESPN 2 Sur y ESPN Play Sur.

Perú: ESPN Play Sur y ESPN2 Sur.

Puerto Rico: ESPNPlay Caribbean y ESPN Caribbean

España: DAZN.

Inglaterra: BBC Radio Manchester, SKY GO Extra, Sky Sports Main Event, BBC Radio 5 Live, Sky Sports Football, TalkSport Radio UK

Estados Unidos: SiriusXM FC y ESPN+.

Uruguay: ESPN 2 Sur y ESPN Play Sur.

Venezuela: ESPN2 Andina y ESPN Play Sur.

Manchester City vs Manchester United: hora peruana

El juego entre Manchester City y Manchester United será televisado por ESPN 2 a partir de las 2.45 p.m. hora de Lima, Perú.

Manchester City vs Manchester United: horario de Argentina

El juego entre Manchester City y Manchester United será televisado por ESPN 2 a partir de las 4.45 p.m. hora de Buenos Aires, Argentina.

Manchester City vs Manchester United: horario de México

El juego entre Manchester City y Manchester United será televisado por la cadena Sky Sports a partir de las 2.45 p.m. hora del DF, México.

Manchester City vs Manchester United: horario de España

El juego entre Manchester City y Manchester United será televisado a partir de las 8.45 p.m. hora de Madrid, España.

¿Cómo ver Manchester City vs Manchester United en los Estados Unidos?

SiriusXM FC y ESPN+ son las cadenas encargadas de la transmisión del derbi entre Manchester City y Manchester United.

Derbi de Manchester

Es la rivalidad que tienen los clubes Manchester United y Manchester City.

Horarios, TV y dónde ver Manchester City vs Manchester United

El partido entre Manchester City y Manchester United se jugará a partir de las 2.45 p.m. (hora peruana) y será transmitido por los canales ESPN 2 de Latinoamérica, Sky Sports HD de México y DAZN de España.

¿Cuándo juega el Manchester City?

El Manchester City juega hoy (2.45 p.m. hora peruana) ante el Manchester United por la Carabao Cup.

Manchester City vs Manchester United - Pronóstico

El pronóstico, por ahora, favorece al Manchester City.

