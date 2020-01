Barcelona vs Leganés EN VIVO: día, hora y canales por los octavos de final Copa del Rey

Barcelona vs Leganés EN VIVO DirecTV ONLINE Sky Sports, Movistar y DAZN por la Copa del Rey. Sigue todas las incidencias del partido por los octavos de final desde el Camp Nou este jueves 30 de enero desde las 13:00 horas (19:00 España). Mira el MINUTO A MINUTO y sigue todas las incidencias desde Líbero.pe.

Barcelona llega a los octavos de final tras eliminar a Ibiza con dos goles de Griezmann. Los culés jugaron pésimo, sin embargo, el francés pudo salvar al equipo con un sensacional doblete. Fue el segundo partido de Quique Setién en el banquillo.

Los "azulgranas" acaban de perder la punta de la Liga Santander la semana pasada (perdieron ante Valencia) y esperan recuperar la confianza con una buena victoria ante Leganés este jueves en el Camp Nou.

Quique Setién no se guardará nada ante Leganés. Lionel Messi va desde el arranca y junto a Griezmann, serán los encargados de asegurar la victoria en casa. Rakitic y Vidal le darán el equilibrio a la volante.

"Controlar el partido es nuestro objetivo principal. Queremos tratar de evitar las contras. Vamos a llevar la iniciativa una gran parte de partido. Como todos los partidos, no será fácil porque no tienen mucho que perder. Jugarán tranquilos y para nosotros es muy importante. Todos queremos superar la eliminatoria y seguir en la competición", dijo en conferencia de prensa Quique Setién.

Mientras que Laganés llega a los octavos luego de dejar en el camino a equipos como Ebra (1-0) Murcia (4-0) y por penales al Andorra luego de empatar 1-1.

En la liga Santander, Leganés marcha en el puesto 19 y se encuentra en la zona de descenso. En la pasada fecha empató sin goles ante Atlético Madrid en el Wanda Metropolitano.

Aguirre solo mandará un delantero al Camp Nou. Braithwaite va desde el arranque a la espera del contra ataque. Óscar Rodríguez y Kevin Rodrigues lo acompañaran por las bandas.

Barcelona vs. Leganés EN VIVO Posibles alineaciones

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Rakitic, De Jong, Vidal; Ansu Fati, Messi y Griezmann.

Entrenador: Quique Setién

Leganés: Cuéllar; Rosales, Tarín, Siovas, Awaziem, Silva; Rubén Pérez, Recio, Óscar Rodríguez, Kevin Rodrigues; y Braithwaite.

Entrenador: Aguirre

Hora: 13:00

Barcelona vs. Leganés EN VIVO canales de transmisión

Argentina DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Chile DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

China PPTV Sport China

Colombia DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

El Salvador Sky HD

Alemania DAZN

México Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Países Bajos Ziggo Sport 14, Ziggo Sport Select

Nicaragua Sky HD

Nigeria StarTimes App, Startimes World Football

Noruega VG+

Panamá Sky HD

Perú DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

Portugal Sport TV LIVE, Sport TV3

Puerto Rico DIRECTV Sports Puerto Rico

Estados Unidos ESPN+

Uruguay DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela estadio Camp Nou

Barcelona vs. Leganés EN VIVO Horarios en el mundo

México 12:00 horas

Perú 13:00 horas

Ecuador 13:00 horas

Colombia 13:00 horas

Estados Unidos 13:00 horas (New York, Washington, Florida)

Venezuela 14:00 horas

Bolivia 14:00 horas

Argentina 15: 00 horas

Uruguaya 15: 00 horas

Paraguay 15: 00 horas

Brasil 15: 00 horas

Chile 15: 00 horas

Reino Unido 18:00 horas

España 19:00 horas

Alemania 19:00 horas -

Italia 19:00 horas

Francia 19:00 horas

