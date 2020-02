Paolo Guerrero extendió su contrató con el Inter de Porto Alegre [VIDEO]

Finalmente, Paolo Guerrero no dejó las filas de Inter de Porto Alegre, cuando los rumores lo ponían como un fichaje cerrado de Boca Juniors de Argentina. Sin embargo, el delantero se quedó en el 'colorado' y el club anunció su renovación hasta finales de la temporada 2021.

A pesar de sus 36 años actualmente, la dirigencia del Internacional está contenta con el nivel y calidad que demuestra Paolo Guerrero desde su llegada, por lo que pretenden que su estadía sea larga y placentera. Incluso, en un inicio revelaron que les gustaría verlo retirarse ahí.

La edad no es un impedimento para que hayan clubes interesados por contar con los servicios del capitán de la Selección Peruana y lo vivido por el Inter de Porto Alegre en el último mercado hizo que analicen las distintas posibilidades. Teniendo ello en mente, decidieron renovarle.

Un breve, pero certero, comunicado fue compartido por el ‘Colorado’ a través de su cuenta de Twitter, en el que revelaron que el nuevo vínculo de Paolo Guerrero con el club será por toda la temporada 2021, es decir que le quedan prácticamente dos años más en el fútbol de Brasil.

Gols: ok

Assistências: ok

Contrato: ok

A renovação tá ok

Guerrero é do Colorado

Até o fim de 2021 pic.twitter.com/IyuPK5wswG