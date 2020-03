Renato Tapia tiene menos de 30 minutos de juego con Feyenoord en este 2020 [VIDEO]

La Selección Peruana está cerca de iniciar un nuevo proceso eliminatorio, en el que pretende contar con los mejores jugadores que tiene a disposición. Renato Tapia es uno de los jugadores que parece ser indiscutible para Ricardo Gareca, pero preocupa su presente.

El mediocampista tiene un largo recorrido en el extranjero, pero todavía no ha podido consolidarse por completo y siempre ha sido tema a discutir su convocatoria. Renato Tapia normalmente ha sido titular en la ‘blanquirroja’ a pesar de su mínima participación en clubes.

No obstante, ahora podría ser diferente. Desde hace un tiempo, Juan Carlos Oblitas y Ricardo Gareca han explicado que solo los jugadores que mantengan regularidad serán convocados, algo que Renato Tapia no ha cumplido en lo que va del año, a diferencia del 2019.

Y es que, en el arranque de la temporada del Feyenoord, el ‘Cabezón’ era titular indiscutible en su equipo, jugando en la Eredivisie y la Europa League, de la mano del entrenador Jaap Stam, pero la salida del DT también coincidió con que sea relegado al banco de suplentes.

Renato Tapia suplente en el Feyenoord

En el 2020, Feyenoord ha disputado 6 encuentros por la Eredivisie, de los cuales Renato Tapia fue suplente en 5 ocasiones, mientras que en uno no fue considerado. Y a pesar de ser una opción de recambio, solo sumó 27 minutos de juego de manera oficial.

Ingresó a los 90' ante Heerenveen (3-1), pero no se considera tiempo activo. Además, jugó los últimos 27 minutos ante el Emmen (3-0), hace un mes exacto, pero no es un buen síntoma. La poca continuidad tal vez no merme mucho lo futbolístico, pero si en su físico.