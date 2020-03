Pedro Troglio reveló llamados desde la Liga 1, pero reafirmó su compromiso con Olimpia

Pese a no lograr un título con Universitario, Pedro Troglio dejó un grato recuerdo con el fútbol peruano y por ello su nombre siempre está en el tapete de varios clubes de nuestro país, según el hoy técnico del Olimpia de Honduras.

"He tenido dos o tres llamados y estando acá también en Honduras me llamaron. Eso me pone feliz pero acá estoy cómodo, me han respetado mucho, el club se porta de primera conmigo y me parece medio malo no cumplir con lo que he hablado", explicó el entrenador argentino a 'La Sobremesa' de Radio Ovación.

Aunque apenas fue poco más de un año, la pasión que significa Universitario caló muy fuerte en Pedro Troglio, que lamentó la mala época en la que llegó al club de Ate. "Tuve la desgracia de caer en un momento muy difícil, de quita de puntos, de no poder contratar. Uno probó hasta que vio que no había caso y ahí preferí dar un paso al costado", afirmó.

En ese sentido, 'Rulo' reveló que siempre sigue la actualidad de la "U". "Vi el clásico, estoy al tanto siempre del fútbol peruano. Me puso feliz el gol de Aldo Corzo porque es una persona a la que quiero mucho", acotó.

La crisis por el coronavirus ataca en todos los país y Honduras no es la excepción. Pedro Troglio explicó la situación en el país centroamericano. "Acá estamos igual que en todos lados, desde el domingo se decretó cuarentena de una semana y tres días de toque de queda, estamos esperando nuevas decisiones. El fútbol y los entrenamientos están parados, buscando una solución y tomando consciencia de la situación. No hay tanto peligro pero esto ayuda a que no se propague tanto", indicó.

El entrenador argentino no pudo negar que vive un momento soñado en su carrera en los banquillos."Uno de mis sueños era conseguir el título y hacer una buena campaña en el torneo de la Concacaf, estamos en los cuartos de final. Estamos en un momento hermoso en el club, histórico para el fútbol de Honduras y justo pasa todo esto, pero el fútbol queda en segundo plano", puntualizó.

Los números de Troglio en Universitario

'Rulo' logró cosechar 91 puntos de 180 posibles con Universitario. En 60 partidos, ganó 24, empató 19 y perdió 17 entre 2017 y 2018.