Presidente del Inter de Porto Alegre confirmó que tiene Coronavirus

Cuando se pensaba que había sido una falsa alarma, el presidente del Inter de Porto Alegre, Marcelo Medeiros, confirmó que dio positivo en el test de Coronavirus. El mandamás del elenco de Paolo Guerrero se encargó de dar la noticia a través de sus redes sociales.

Según el diario brasileño "Lance", el directivo brasileño presentó días atrás síntomas de la enfermedad, sin embargo, la primera prueba de descarte salió negativa. Medeiros señaló que se someterá al respectivo aislamiento por dos semanas, como lo dictan las autoridades de salud.

"Amigos, recibí el resultado de la prueba que confirma que tengo COVID-19. Siguiendo los protocolos indicados por las agencias de salud, permaneceré aislado durante los próximos 14 días.", comunicó el presidente del "Colorado" en su cuenta de Twitter.

Así mismo, Medeiros indicó que se han adoptado todos los procedimientos con respecto a las personas relacionadas con el dirigente. "Todas las medidas preventivas ya se han adoptado con familiares, amigos y otros miembros del Club".

Cabe recordar que el pasado domingo 15 de marzo, la Confederación Brasileña de Fútbol suspendió todos sus torneos debido a la pandemia generada por el Coronavirus. Esta decisión no afectó a los certámenes estatales.

Por otra parte, Paolo Guerrero mandó un mensaje de aliento para hacerle frente a esta enfermedad. "Estamos viviendo un momento difícil en nuestro país por el avance del coronavirus, por eso es necesario que seamos precavidos y también solidarios. No olvidemos todo lo que hemos logrado cuando nos unimos", dijo el "Depredador" en un video en Instagram.

Amigos e amigas, recebi o resultado do teste que confirma que estou com COVID19. Seguindo os protocolos indicados pelos órgãos de saúde, seguirei em isolamento pelos próximos 14 dias. Todas as medidas preventivas já foram adotadas com familiares, amigos e demais membros do Clube.