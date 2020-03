Eden Hazard sobre el coronavirus: "Tengo miedo de infectarme, pero sobre todo de contagiar a otros"

Eden Hazard, figura del Real Madrid, comentó desde su confinamiento en España que tiene "miedo" de contagiarse de coronavirus, pero que sobre todo le preocuparía la posibilidad de poder transmitir la infección a otras personas.

El futbolista declaró a la radiotelevisión pública "RTBF" de Bélgica cómo pasa la cuarentena general en Madrid, ciudad más afectada por el covid-19 en España.

“No digo que no pueda contagiarme del covid-19, pero estoy dentro de casa, no viene nadie, no podemos ver a nadie... Tengo un poco de miedo, como todos los demás, pero tengo especialmente a transmitirlo a los demás, eso es lo más delicado. Tenemos personas para cuidarnos. Me preocupan las personas más débiles, que tienen más problemas”, manifestó Eden Hazard.

Hazard se recupera de una fisura que sufrió en el peroné distal de la pierna derecha. El belga se había operado en Estados Unidos y luego regresó a España.

"Las informaciones que tenemos en Madrid no son magníficas, por lo que vemos en las noticias. Pero en fin, hace buen tiempo, tenemos el jardín para los niños... no es fácil, pero creo que hay otros que tienen más motivos para quejarse que nosotros", agregó.