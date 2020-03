Transmisión de partidos [EN VIVO] Programación para HOY viernes 27 de marzo de 2020

Partidos de hoy viernes 27 de marzo, transmisión Fútbol EN VIVO. La agenda futbolística está emocionante HOY con encuentros en partidos de hoy Primera división de Nicaragua Chinandega vs Managua Real Madriz vs Jalapa Las Sabanas vs Diriangén ONLINE GRATIS.

PARTIDOS DE HOY 27 DE MARZO

10.00 horas Zhodino vs Belshina - Liga de Bielorrusia

12.00 horas Rukh Brest vs Energetik-BGU

06.30 horas Rukinzo vs Musongati - Burundi

09.00 horas Inter Star vs Ngozi City

08.00 horas Levandia vs KTP - Amistoso de clubes

12.30 horas Lunds vs IFK Malmo

13.00 horas Enhorna IF vs Sodertalje

13.00 horas Qviding vs Oddevold

14.00 horas Tumba vs Djursholm



LIGA DE BIELORRUSIA

La Liga de Bielorrusia, que generó polémica por iniciar a pesar del coronavirus, entra en su segunda fecha. Zhodino busca su segundo triunfo al hilo ante Belshina, mientras que Rukh Brest medirá fuerzas con Energetik, ambos con tres puntos hasta ahora.



LIGA DE BURUNDI

La Liga de Burundi sigue en marcha, con la fecha 27. Musongati está obligado a vencer a Rukinzo para acotar la distancia de cuatro puntos con el líder Le Messager Ngozi. De la misma forma, Inter Star buscará escalar cuando reciba a Ngozi City, uno de los coleros.



AMISTOSO DE CLUBES

En tanto, ante la para de las ligas por precaución y evitar la expansión del coronavirus sigue, pero los clubes de Suecia, Finlandia y Estonia no quieren perder el ritmo y protagonizarán algunos partidos amistosos.