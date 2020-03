Gianluigi Donnarumma, portero del Milan, reveló tener miedo de enfrentar a Cristiano Ronaldo

La portería del AC Milan parece estar segura por mucho tiempo con Gianluigi Donnarumma, al menos hasta que un gigante decida llevárselo. El joven guardameta de 21 años suma ya su quinta temporada en la Serie A de Italia, con una carrera que sigue en alza.

A pesar de llevar un buen tiempo en la máxima categoría, Donnarumma no deja de sentir nervios y algo de temor cuando le toca afrontar un partido. Así lo confesó en una entrevista en medio de el aislamiento por el masivo contagio de coronavirus en Italia.

El puesto que ocupa Gianluigi Donnarumma es crucial, en el que le ha tocado enfrentar a distintos jugadores letales de cara al gol, pero hay uno en especial con el que tiene cierto cuidado. Se trata de Cristiano Ronaldo, el certero delantero de la Juventus.

“Me he enfrentado a grandes puntas, pero lo que más temí fue siempre jugar contra Cristiano”, lo confesó Gianluigi Donnarumma. Y es que, para cualquier portero, tener al frente al portugués, considerado el mejor jugador del mundo, genera temor.

No obstante, al margen de cualquier situación psicológica, el italiano da todo por defender los colores del AC Milan. “Siempre he sido fanático del Milán y no puedo evitar dar todo por esta camiseta. Estos colores significan todo para mí porque crecí aquí”, explicó.

Finalmente, habló de sus objetivos con el Milan, prohibido de acceder a competencia internacional. “El primero es que el club y quedarnos hata final de temporada. El segundo es siempre dar lo mejor de nosotros y tratar de encajar el menor número de goles posible”, sentenció.