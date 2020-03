Luis Enrique quedó sorprendido por el liderazgo de Sergio Ramos

Sergio Ramos es considerado por muchos amantes del fútbol como uno de los mejores centrales de la actualidad, siendo elegido a lo largo de los años no solo como capitán del Real Madrid, sino también de la selección de España.

Es por ello que Luis Enrique, entrenador de la "Roja" y voz autorizada para opinar sobre el zaguero merengue dio una apreciación positiva del jugador, a quien se enfrentó cuando el estratega estaba en el banquillo del Barcelona.

"Mi relación con Sergio Ramos es muy buena, como con el 99,9% de los jugadores. Sergio es el capitán. Solo le conocía de referencias y por haberme enfrentado a él", declaró el campeón de la Champions League con el Barza en la temporada 2014-2015 para los medios de la RFEF.

Luis Enrique también reveló las indicaciones que da a sus dirigidos para cada encuentro. "Pido ser mejores que el rival, generar más ocasiones, evitar que el rival las generen. A los centrales, como el balón suele estar en el campo del rival, que estén muy atentos a las vigilancias, a las contras, a las coberturas, que presionen, que adelanten las líneas".

Así mismo, el técnico español recalcó que una de las principales cualidades que deben de tener los defensores es liderazgo para mover a todo el equipo, característica que para Luis Enrique, Sergio Ramos cumpliría con creces.

"Les pido mucho porque me gusta salir con la pelota jugada y eso supone un riesgo. Cuando lo conocí (Ramos) me quedé gratamente sorprendido, Por algo tiene el récord de internacionalidades. Me sorprendió su capacidad de liderazgo y sus cualidades personales".