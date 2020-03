UEFA esperará hasta junio como plazo para reanudar las ligas

El mundo fútbol se encuentra paralizado y la Champions League es una prueba que en lo pronto se deberán tomar decisiones con los torneos más importantes de Europa. En la UEFA ya existe reuniones mediante conferencias para detallar el futuro.

Los medios europeos señalan que es definido que si los torneos no continúan sin jugarse hasta determinada fecha, la temporada del viejo continente quedará cancelada y hasta el Mundial de clubes no se jugaría para recién reanudarse tras esta temporada una nueva edición de Champions League.

Si hasta el 27 de junio las divisiones europeas no reinician, no habrá tiempo calendario para recuperar todas las jornadas además de hacer las respectivas pretemporadas para no condicionar en la parte física tras la paralización.

Las reuniones deberán agilizarse con el transcurrir las semanas para tomar decisiones que podría generar pérdida de dinero de los clubes, pero se viene analizando las medidas que tomarán desde el ente europeo.

La otra medida que UEFA analiza, pero con menos posibilidades, es extender esta temporada hasta el siguiente año, lo que arrancaría en marzo y abril la campaña 2020-2021.

EL DATO

El mundial de clubes se encuentra en un misterio si es que se podrá realizar en diciembre del 2020.