Paulo Dybala se 'recupera' del coronavirus tocando piano

"A mal tiempo, buena cara", reza un viejo adagio. Y Paulo Dybala se apoya en él para pasar el tiempo mientras se recupera del coronavirus. El volante ofensivo de la Juventus no deja que el resultado del nuevo test al COVID-19 al que fue sometido le baje la moral.

El seleccionado argentino junto a su novia Oriana Sabatini se animaron a tocar el piano y aunque al principio al 'bianconero' le costaba, luego 'dio en la tecla' y el momento fue subido a Instagram.

"1, 2, no, nooo. Vamos de nuevo", escribió la 'Joya', quien al segundo intento pudo tocar con prolijidad. No obstante, sus compañeros y colegas no desperdiciaron el momento para 'trollearlo'.

"¿Vos no serás primo de Stevie Wonder, no?" le escribió Gerónimo Rulli, arquero argentino del Montpellier de la Ligue 1. "Qué crack, hermano. Maneja todo", acotó, por su parte, Douglas Costa, extremo brasileño de la Juventus.

No obstante, Oriana salió a 'defenderlo' y le demostró su amor: "Dale que vaaaaaa", expresó junto con algunos emojis de corazones.

En otro momento, el cordobés subió una historia con una fotografía en la que expresaba su deseo de volver pronto a las canchas: "Que sea pronto", puso.