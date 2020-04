Árbitro se ofrece a ser policía otra vez para ayudar durante crisis del coronavirus

El árbitro de LaLiga y policía voluntario, Martínez Munuera, comentó en una entrevista para agencia de noticias EFE, que quiere volver ejercer como guardián del orden y así ayudar a su país a controlar la pandemia del coronavirus.

España es uno de los países más afectados por el COVID 19 y hasta la fecha lleva más de 145 mil infectados y cerca de 15 mil fallecidos según los reportes oficiales del país

Es por eso que el árbitro de la Liga Santander sintió las ganas de volver a servir a su país y ser parte de la policía española, como lo fue en alguna oportunidad, sin embargo sus superiores le negaron esa posibilidad.

El referí que al igual que todas las personas en España se encuentra aislado en su domicilió indicó que está más que dispuesto

"Policía y árbitro no son mis trabajos, son mis dos pasiones. Cuando se declaró la pandemia me ofrecí a mis superiores para reincorporarme, pero no hizo falta. Nuestra plantilla no se ha visto mermada por la enfermedad, pero sabe que me tiene en cualquier momento a su disposición"

En España el fútbol, en todas sus categorías, se han suspendido hasta nuevo aviso. Martínez Munuera aseguró que la prioridad absoluta debe ser "la salud de todo el mundo".

"Desgraciadamente ha tenido que pasar esto para que nos demos cuenta de que ni la economía ni el deporte son lo más importante del mundo. A mí me gustaría volver cuando se pueda hacer vida normal, que no sé cuándo será", argumentó