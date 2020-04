Real Madrid y la gran promesa que aguarda Zidane: Take Kubo

El futuro del Real Madrid recae en el japonés Take Kubo de 18 años, sin embargo por un pedido de Zinedine Zidane fue prestado al Mallorca con la intención que vuelva fortalecido a la "Casa Blanca".

Eso sí, Kubo es consciente que su vuelta al Real Madrid solo dependerá de él. "Ahora mismo estoy en el Mallorca para dar lo mejor de mí y para poder demostrar que puedo estar yu competir", señaló en una entrevista con "AS".

El japonés también mostró su ilusión de pisar el Bernabéu. "Entrar a calentar y mirar para arriba con 85.000 personas debe de ser muy motivante. Ahí no se puede jugar mal, es imposible", agregó.

Acto seguido, Take Kubo confesó que su ejemplo a seguir es Lionel Messi. "No le conozco en persona, pero es una referencia para muchos jóvenes que quieren ser futbolistas, y también para jugadores ya hechos. Cuando era pequeño veía sus vídeos. Es un grandísimo futbolista. Es una referencia para mí y para muchos zurdos que no son muy altos y cuyas características principales son el regate y el buen manejo del balón. Messi es la cima de eso", manifestó.

Finalmente, el joven futbolista no dudó en enviarle un mensaje de tranquilidad a la afición del Real Madrid por el Coronavirus.

"En primer lugar, envío muchos ánimos a todas las familias afectadas por el coronavirus en estos momentos de tristeza. Y a la afición del Real Madrid le diría que estaba deseando que llegara el momento de poder jugar por primera vez en el Bernabéu, aunque mi sueño de verdad es hacerlo vestido de blanco y me esforzaré al máximo para poder conseguirlo", sentenció Kubo.