Rustu tras vencer al COVID-19: "Fue el partido más difícil de mi vida"

Vencer al coronavirus es difícil, pero no imposible. Eso lo sabe a la perfección Rustu Reçber, el exportero del Barcelona, quien contó detalles de su batalla en una entrevista concedida para TuttomercatoWeb.

"Estoy volviendo lentamente a ser yo mismo, mi salud mejora cada día. Mi cuerpo estaba un poco debilitado y tuve que enfrentar un tratamiento muy intenso", comenzó diciendo el también guardameta de la selección de Turquía.

“Estoy en el camino de la recuperación y solo puedo agradecerle a Dios poder ir mejorando día a día. Ahora tendrá que permanecer en cuarentena en casa otros 15 días. Tuve un momento difícil, fue uno de los partidos más difíciles de mi vida, pero lo peor ha pasado y finalmente pude volver a casa. Por suerte dejé de fumar hace cinco años”, relató Rustu.

Eso sí, dejó en claro que de momento se enfoca únicamente en su recuperación y no piensa en su vuelta al trabajo. “No es mi competencia decidir porque ahora me he retirado del fútbol. Creo que esta decisión depende solo de médicos y científicos”, contó.

“La seguridad de todos estará garantizada. Hay que tomar coraje y pensar primero en la salud, con paciencia, respeto por las reglas y mucha fe", agregó.

Finalmente, Rustu dejó una reflexión para el mundo entero. “Este virus es algo grave, no se puede bromear ni esconderlo. El COVID-19 está amenazando a toda la humanidad, nos quedamos en casa y evitamos el contacto innecesario con los demás. Escuchen a quién lo vivió de primera mano”, sentenció.

EL DATO

Rustu Reçber defendió los colores de Barcelona entre el 2003 y 2004. Luego se fue a jugar al Fenerbache de su país.