Arsenal ‘amenaza’ a sus jugadores: clasifican a la Champions League o reducirán su sueldo

La Premier League es uno de los torneos más atractivos de Europa, y de los más parejos al margen del Manchester City o Liverpool, donde las plazas a torneos internacionales son anheladas. Arsenal se desespera por ir a Champions League ante venidera crisis financiera.

Tras 19 años consecutivos yendo a Champions League de la mano del entrenador Arsène Wenger, para la temporada 2017-18, posterior a su salida del club, solo han sabido llegas a la Europa League. El prestigio y los ingresos han ido cayendo por esta razón.

En la 2018-19 estuvieron cerca de volver a la máxima contienda de clubes en Europa, no por la liga local, sino porque disputaron la final. No obstante, cayeron ante el Chelsea, quedaron con las manos vacías y en la actual 19-20 ya han sido eliminados antes de la para.

La unión de estas circunstancias han llevado a un fuerte déficit al Arsenal, que se acostumbró a sus inversiones solventadas por sus ganancias. Sin fútbol por el coronavirus, la directiva ya conversa con sus jugadores para reducir el salario por varios meses.

Según se pudo conocer, se habla de una reducción del 12.5% en sueldos desde abril actual hasta marzo del 2021. No obstante, el dinero será pagado a los futbolistas, aunque dependerá de ellos, y sus rivales, de que ello pase: deben llegar a la Champions League.

La propuesta indicia que el descuento será reembolsado tras disputar dicho torneo de nuevo, pero si no sucede, no habrá devolución. En caso Arsenal logre acceso a la Europa League, la reducción solo sería de un 7,5% y si la temporada no termina, habrá otra alternativa.

EL DATO

Tras disputarse 29 fechas de la Premier League, en caso del Arsenal con un partido menos, los ‘gunners’ son 9° con 40 puntos, a 8 del Chelsea, que ocupa la 4° casilla, la última a Champions League. El United está a 5 unidades (5°) y este podría tomar la plaza del Manchester City, si la UEFA mantiene su castigo.