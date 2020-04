Marcelo Gallardo y la razón por la que pensaba que nunca dirigiría en el fútbol argentino

Marcelo Gallardo jugaba en junio de 2011 su último partido como futbolista profesional con la camiseta de Nacional de Montevideo y de inmediato tomó la posta de entrenador del conjunto uruguayo que se consagró campeón en la temporada 2011/2012.

Luego hubo un bache de dos años que se estancó y en ese momento el actual técnico de River Plate creyó que nunca iba a dirigir en el fútbol argentino. Así lo reveló un excompañero suyo.

“Marcelo tenía algunas propuestas de la B Nacional, pero no lograba enganchar nada. Y antes de que agarrara River Plate en 2014 me dijo: ‘Nosotros no vamos a dirigir nunca acá'", comentó José Luis Villarreal, exjugador de River a mediados de los 90 y hoy entrenador del Miami FC de Estados Unidos.

Villarreal contó además que Marcelo Gallardo lucía desanimado y le hizo saber este mensaje: "Villa, nosotros somos así, no andamos en la joda, no ponemos plata abajo de la mesa”.

“Si nosotros nos portamos bien, ¿por qué nos va de esta manera y a otros de otra? ¿Hay que poner plata abajo de la mesa para dirigir? ¿Hay que ser corrupto? Algunos pareciera que no dirigen por capacidad, laburan los que en realidad no laburan”. agregó en aquel momento Marcelo Gallardo.

Finalmente Villarreal tuvo palabras de elogios con Marcelo Gallardo. “Se lo veía un chico callado, con unas condiciones futbolísticas extraordinarias. A mí me encantaba. No se notaba que iba a convertirse en este monstruo, pero se lo veía pensante, prolijo. Y ahora lo veo más aplacado a la hora de declarar”, sentenció el exjugador de River Plate a Infobae.