Exjugador del Flamengo falleció a los 44 años por posible coronavirus [FOTO]

Las muertes por coronavirus no cesan en el mundo. La pandemia sigue su avance en muchos continentes y esta vez llegó la triste noticia de que, en Brasil, el exfutbolista del Flamengo, Alex Barbosa, falleció a los 44 años.

El talentoso jugador de fútbol sala estaba internado en una conocida clínica de Río de Janeiro tras complicarse su salud en las últimas semanas. Sin embargo, el último sábado se hizo oficial su deceso.

PUEDES VER: Clubes de la Premier dispuestos a jugar en campo neutral si no hay descenso

“Con profunda tristeza comunicamos el fallecimiento de nuestro exjugador de fútbol sala Alex Barbosa Pereira Leco, campeón carioca con el Manto Sagrado (1998 y 2008). Mucha fuerza a los familiares y amigos. Nuestras condolencias. ¡Gracias por todo, Leco!", fue el mensaje del ‘Mengao’ en redes sociales.

Marcelo Rodrigues, amigo cercano del futbolista fallecido, dio más detalles de lo ocurrido con Barbosa y explicó que ‘Leco’ fue hospitalizado hace dos semanas por una fuerte neumonía. Producto de ello, se le realizaron pruebas de coronavirus, pero salieron negativas.

É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento do nosso ex-jogador de futsal Alex Barbosa Pereira, o Leco, campeão carioca adulto com o Manto Sagrado (1998 e 2008). Muita força aos familiares e amigos. Nossos sentimentos. Obrigado por tudo, Leco! 🙏 pic.twitter.com/LfYg2lAJtG