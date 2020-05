La premonitoria conversación entre Cristiano Ronaldo y Perin antes de remontar al Atlético

Hace más de un año Juventus realizó lo impensado: remontó una serie de 0-2 al Atlético de Madrid por los octavos de final de la Champions League con Cristiano Ronaldo como gran protagonista.

El delantero portugués anotó los tres goles en Turín que sirvieron para clasificar a la siguiente fase y de paso dar una noche inolvidable a los aficionados ‘bianconeris’.

Ahora, tiempo después, Mattia Perin, exarquero de la ‘Vieja Señora’, reveló la conversación que tuvo con Cristiano Ronaldo antes del partido de vuelta frente a los ‘colchoneros’.

“Cristiano Ronaldo es un gran compañero de equipo: bromea cuando hay una broma, trabaja cuando hay trabajo y es el número uno”, comenzó diciendo a través de Instagram.

“Antes del partido Juventus-Atlético vino en mi habitación porque se había quedado sin pasta de dientes y me dijo que me relajara porque notó demasiada tensión. Me dijo que no me preocupara, que íbamos a remontar”, recordó Perin.

“Al día siguiente, ‘pum’: 3-0 y su hat-trick. Es un muy buen chico, lo conocía bien y le aseguro que es diferente en comparación con la imagen creada desde afuera”, sentenció.

Cabe mencionar que en la siguiente etapa Juventus quedó fuera de la competición a manos del joven plantel del Ajax de Holanda.

EL DATO

Juventus es el máximo goleador en la historia de la Champions League con 128 anotaciones.