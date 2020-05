Renato Tapia no seguirá en Feyenoord: "A partir de julio soy jugador libre"

Cuando empezó la temporada 2019-20 en la Liga de Holanda, Renato Tapia no era tomado en cuenta por su entrenador. El volante de la Selección Peruana decidió continuar en Feyenoord. Al comienzo no pudo sumar minutos, pero con el pasar de las fechas se ganó un lugar en el equipo.

La pandemia del coronavirus obligó a suspender las actividades. Sin embargo, eso no es motivo para que los equipos vayan planeando y armando su plan para la siguiente temporada. Renato Tapia confirmó que en junio finaliza su relación laboral con Feyenoord y ya le comunicaron que no renovará.

"El 30 de junio acaba mi contrato con el Feyenoord y el club decidió no renovarme. Por ello a partir del 1 de julio soy un jugador libre", señaló el futbolista de 24 años en una entrevista vía instagram con el periodista César Vivar.

El volante recordó que recibió ofertas de Cruz Azul y expresó que decidió no aceptar porque en ese momento era mejor continuar su carrera deportiva en Holanda.

"Hubiese sido lindo, pero las circunstancias en el momento no eran las oportunas. Me gustaría algún día, nunca le cierro las puertas y agradezco a la gente de Cruz Azul que me escribían. En ese momento lo mejor era quedarme aquí, y fue la mejor elección".

Finalmente, Tapia reconoció que le gustaría jugar en Boca Juniors. El jugador nacional reconoció que se emocionó por el interés del equipo de Carlos Zambrano, pero en ese momento quería continuar en Holanda.

"Cuando fuimos a jugar a la Bombonera fue espectacular, me emocioné mucho lo de Boca Juniors (el interés), pero no era el mejor momento para irme", finalizó.