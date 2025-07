Hincha de Gremio tenía parche pirata que le dio Barcos y terminó destrozado: "Tú no" - VIDEO

Alianza Lima derrotó a Gremio con un marcador global de 3-1 y clasificó a los Octavos de Final de la Copa Sudamericana 2025. Tal resultado generó mucha incomodidad en los hinchas brasileños, y uno de ellos sorprendió debido a que quedó totalmente desconsolado tras ver el gol de Hernán Barcos a último minuto, sobre todo porque tiene como máximo ídolo al delantero argentino e incluso enseñó un parche de pirata que el mismo jugador le regaló cuando era pequeño.

Resulta que un streamer brasileño, que sube videos bajo el seudónimo de Chorumedogremio, reaccionó en vivo al partido entre ambos clubes en Porto Alegre y se encontraba sumamente ilusionado con darle vuelta al 2-0 de la ida en Matute. Sin embargo, en el epílogo del compromiso, los íntimos acabaron con toda esperanza gracias a una anotación de un viejo conocido.

Y es que Hernán Barcos, que jugó tres temporadas en Gremio, marcó el tanto definitivo y generó la tristeza absoluta del influencer, quien terminó destrozado y soltó lo siguiente: "El inmortal. Él no haría eso (marcarle a Gremio). No, tú no hiciste eso Barcos. No él. Tu no, Barcos". Sin embargo, eso no fue lo peor, sino que el joven reveló un dato que conmovió incluso a los hinchas de Alianza Lima.

Resulta que el streamer sacó un parche de pirata que tiene desde pequeño, y según su historia fue el mismo Hernán Barcos quien se lo regaló cuando jugaba en Porto Alegre. Como se observa, el brasileño le tiene un aprecio descomunal al delantero blanquiazul y para él era un ídolo absoluto de su infancia, por lo que terminó desconsolado y sin palabras.

Números de Hernán Barcos en Gremio

Hernán Barcos jugó del 2013 al 2015 en Gremio, llegando a convertir un total de 44 goles y 7 asistencias en 122 partidos. No obstante, pese a sus números, el actual delantero de Alianza Lima no logró obtener ni un solo título en el conjunto brasileño.