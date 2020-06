Advíncula contó anécdota con Busquets: "En un córner me dijo 'no vayas a correr mucho por favor'"

Durante su paso por LaLiga, Luis Advíncula –segundo jugador más rápido del mundo– puede presumir de haber provocado temor en sus rivales a partir de su velocidad endemoniada y hasta de "chantajear" a un crack que no quiso enfrentarlo en un sprint.

En una entrevista con Trome, el jugador de Rayo Vallecano reveló que Sergio Busquets, uno de los capitanes de Barcelona, quiso evitar una derrota segura en un contragolpe contra el lateral peruano con una solicitud expresa.

"En un partido contra Barcelona, (Sergio) Busquets en un córner me dijo: ‘tranquilo, no vayas a correr mucho por favor, eres muy rápido’", contó Advíncula.

Ni corto ni perezoso, el seleccionado peruano accedió, pero con una condición: "Le dije para intercambiar camisetas y aceptó", narró. Ahora bien, si cumplió o no cumplió el pedido a lo largo del partido, Luis Advíncula evitó entrar en detalles.

Lo cierto es que el lateral del Rayo Vallecano no pierde ninguna oportunidad de intercambiar camisetas con cualquier crack que tenga enfrente. "Tengo vergüenza a que digan no, pero no voy a negar que tengo algunas bien guardadas", detalló.

En ese sentido, Advíncula reveló que guarda en su colección las camisetas de Mbappé, Pogba, Neymar, James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado y Eduardo Vargas.

Luis Advíncula versus Barcelona

Durante su paso por LaLiga, el lateral peruano jamás pudo robarle un punto al Barcelona: en su primer partido Rayo se dejó remontar un 2-1, mientras que en los últimos cotejos perdió por 2-3 y en el Camp Nou por 3-1.