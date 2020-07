MLS is Back: conoce las fechas y horarios de los equipos de los peruanos que clasificaron a octavos

La MLS is Back entra en su recta final. Los octavos de final quedaron definidos y seis de siete peruanos tendrán presencia en esta etapa del fútbol de Estados Unidos, ello luego de que sus equipos lograron clasificarse. Conoce todos los detalles a continuación.



Orlando City (Pedro Gallese), Seattle Sounders (Raúl Ruidíaz), New York City (Alexander Callens), Portland Timbers (Andy Polo), San José Earthquakes (Marcos López) y Vancouver Whitecaps (Yordy Reyna) consiguieron su boleto a los octavos de final del certamen.

En tanto, es importante precisar que el único peruano que no logrará estar en esta fase es Edison Flores, luego de que el D.C. United quedó eliminado en la fase de grupos. De esta manera, el 'Orejas' deberá ver por televisión lo que resta del certamen.

Cabe precisar que durante la etapa de fase de grupos destacó la participación de Pedro Gallese, quien logró buenas atajadas con Orlando City. Además, Raúl Ruidíaz y Yordy Reyna celebraron sus primeros goles en esta etapa.

MLS is Back octavos de final - Programación y horarios

Conoce a continuación la programación y los horarios de octavos de final de MLS is Back. ¿Logrará un peruano seguir en carrera hasta el final?

Sábado 25 de julio

7:00 p.m. Orlando City vs Montreal Impact

9:30 p.m. Philadelphia Unión vs New England Revolution

Domingo 26 de julio

7:30 p.m. Toronto FC vs New York City FC



10:00 p.m. Sporting Kansas City vs Vancouver Whitecaps

Lunes 27 de julio

7:30 p.m. San Jose Earthquakes vs Real Salt Lake

10:00 p.m. Seattle Sounders vs Los Ángeles FC

Martes 28 de julio

7:00 p.m. Columbus Crew SC vs. Minnesota United



10:30 p.m. Portland Timbers vs Cincinnati

¿Cuándo se disputará la final de MLS is Back?

Es importante señalar que la final de la MLS is Back está programada para el martes 11 de agosto en el Complejo ESPN Wide World of Sports en el Walt Disney World Resort en Bay Lake, Florida.