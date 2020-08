Ailton sobre Claudio Pizarro: “Me debió dar un porcentaje de su pase al Bayern Múnich”

Cuando Claudio Pizarro llegó a Alemania, nadie sospechaba que marcaría un antes y un después en la Bundesliga. Tras arribar a Europa, rápidamente congenió con un jugador que también era sudamericano y juntos fueron una pesadilla para las defensas rivales.

Se trata del brasileño Ailton, quien en su momento llegó a ser el jugador más caro en el Werder Bremen. El ya retirado jugador no dudó en resaltar las cualidades de Claudio Pizarro y la gran persona que es.

“Claudio debería darme un porcentaje de su pase al Bayern. Porque lo asistí siempre. Yo lo ayudé mucho pero su llegada fue clave para mí. Antes no me iba bien. Hicimos una gran dupla, sorprendimos a todos porque nos entendimos muy rápido. Sin duda, Pizarro es una leyenda”, comenzó diciendo Ailton para TV Perú Deportes.

Luego, el exatacante del Bremen recordó cuando Pizarro se fue al Bayern Múnich: “Me tienes que llevar contigo. No lo harás sin mí. Fuera de bromas. No podía negarse. Tomó una decisión correcta porque consiguió mucho en un equipo donde no triunfa cualquiera”.

Allí no acabó la cosa debido a que Ailton dejó en claro que se le debe respetar a Claudio Pizarro en Perú cuando se habla de un delantero que le dio mucho en el plano internacional a su país mientras fue jugador profesional.

“En el Perú deberían de tener más respeto, los que hacen publicaciones en contra de Claudio Pizarro. Me refiero a la prensa y gente. Él sacó la cara por su país y dejó su nombre en alto con todos los goles que hizo y los títulos que ganó en Europa”, finalizó el brasileño.

Como se recuerda, semanas atrás, Claudio Pizarro anunció su retiro definitivo del fútbol tras salvar la categoría con el Werder Bremen.