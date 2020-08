France Football anuncia "Dream Team of All Times" donde Cristiano y Messi intentarán entrar

France Football comunicó hace dos semanas que el Balón de Oro no se otorgará este 2020 debido a la pandemia del coronavirus que desnutaralizó todo el deporte mundial.

En su reemplazó, France Football reveló que los miembros tendrán que votar por el "Dream Team of All Times", es decir, el mejor equipo de todos los tiempos. Solo once jugadores podrán estar en esa alineación que sin duda Cristiano Ronaldo y Lionel Messi disputarán por un lugar.

"Pediremos que los miembros habituales del Ballon d'Or voten este otoño por el Dream Team of All Times. De una lista establecida por el equipo editorial de France Football , posición por posición, tendrá la oportunidad de nombrar a los once miembros de su legendario equipo", informa el medio francés.

France Football de la revista L'Équipe, también exhorta a todo sus seguidores reunirse este 2021 para elegir al Balón de Oro (hombres y mujeres) y los Trofeos Kopa y Yashin.

¿Por qué France Football suspendió el Balón de Oro?

France Football tomó la decisión de no elegir al ganador del Balón de Oro debido al COVID-19 que impidió ver a su plenitud a todos los jugadores de Europa, siendo enero y febrero, meses jugados, un tiempo limitado para elegir.

Pese a la reanudación del fútbol, "Simplemente no ha habido suficiente juego para medir y juzgar. Además, hemos considerado que, de los otros juegos o por jugarse, han estado o estarán en diferentes condiciones y formatos: a puerta cerrada, cinco reemplazos", manifiestan.

¿Qué es el Balón de Oro?

Balón de Oro es un trofeo que se entrega al mejor jugador europeo desde 1956 por la revista France Football de L'Équipe Group.

Actualmente, Lionel Messi es el jugador que posee más Balones de Oro (6). Le sigue Cristiano Ronaldo (5).