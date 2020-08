Juan Reynoso y la peculiar forma de motivar a Puebla para ganar el título

Juan Reynoso se ha convertido en las últimas semanas en el técnico revelación de México por ir conduciendo a Puebla a luchar por el título a fin de temporada en la Liga MX. El Puebla es líder demostrando el sello del técnico peruano quien ya comenzó a ganarse un nombre.

El "Cabezón" se muestra feliz por el gran momento de su equipo y contó detalles de como es su charla para alentar a su equipo enfocándolos en tratar que se pueda esforzarse con el objetivo de conseguir el logro a final de temporada.

"Uno siempre se ilusiona y trabaja para estos momentos. En Puebla, en los últimos semestres, no nos había tocado este presente, pero justo le acabo de recordar a los muchachos que hagamos memoria de lo que pasó después del 15 de marzo, de esos esfuerzos, sacrificios, los días de Zoom, los días de lesionados Todo eso hoy es un premio pero, a partir de mañana, ya toca pensar en Tigres", dijo Reynoso, tras en conferencia de prensa.

Por otro lado confesó que si bien es cierto el equipo viene consiguiendo un gran funcionamiento no hay espacio para la distracción al ser un campeonato parejo con muchos equipo con opciones de luchar el título.

"Son dos torneos para nosotros uno en el que ganamos tres puntos y otro en el que ganamos seis, son oxígeno puro, nos metemos más arriba, pero no nos podemos distraer porque somos ocho o diez equipos que estamos involucrados, pero ahora ante un rival directo dimos un salto importante. Hay que disfrutar, pero no hay que dejar de prestar atención a los detalles que seguramente veremos con los vídeos para no cometer los mismos errores".