Programación de partidos HOY domingo 13: horarios y canales para ver en TV

Partidos de hoy domingo 13 de setiembre EN VIVO se desarrollarán duelos por Major League Soccer, Premier League, Brasileirao, y demás países en Sudamérica. Fernando Pacheco y Kevin Quevedo tendrán posibilidades de actuar en el campeonato brasileño, mientras que Yordy Reyna, Andy Polo y Marcos López lo harán en la Major League Soccer.

Partidos de hoy | Domingo 13 de septiembre

MLS

Los peruanos volverán a tener la posibilidad de actuar en la Major League Soccer. Yordy Reyna actuará por las filas del Vancouver Whitecaps, Andy Polo lo hará por los colores del Portland Timbers y Marcos López buscará seguir teniendo la posibilidad de seguir siendo titular en el San José Earthquakes.

Sporting KC vs Minnesota United

Hora: 7:30 p. m.

Canal: ESPN 2

Vancouver Whitecaps vs Montreal Impact

Hora: 8:30 p. m.

Canal: ESPN Play

Los Ángeles FC vs Portland Timbers

Hora: 10:00 p. m.

Canal: ESPN Play

San José Earthquakes vs LA Galaxy

Hora: 10:00 p. m.

Canal: ESPN 2

Brasileirao

Fernando Pacheco será la principal atracción en el Brasileirao. Fluminense buscará cortar la mala racha que aqueja (dos derrotas consecutivas) y para ello tendrá la oportunidad de golpear severamente a un Corinthians que viene relegado en los últimos puestos.

Por su parte, Kevin Quevedo no la pasa nada bien con el Goiás. El ex delantero de Alianza Lima no ha logrado asentarse en el cuadro 'verde' y a ello hay que sumarle que son últimos en el campeonato brasileño. Para su "mala suerte", se medirán ante el líder, Internacional, que querrá seguir aumentando su diferencia sobre Flamengo (prinicipal escolta).

Fluminense vs Corinthians

Hora: 2:00 p. m.

Canal: SporTV

Gremio vs Fortaleza

Hora: 2:00 p. m.

Canal: Fanatiz

Ceará vs Flamengo

Hora: 4:00 p. m.

Canal: Fanatiz

Atlético Mineiro vs Bragantino

Hora: 4:00 p. m.

Canal: Fanatiz

Goiás vs Internacional

Hora: 4:00 p. m.

Canal: Fanatiz

Bahía vs Atlético Goianense

Hora: 4:00 p. m.

Canal: Fanatiz

Palmeiras vs Sport Recife

Hora: 5:45 p. m.

Canal: Fanatiz

Botafogo vs Vasco da Gama

Hora: PFC Internacional

Canal: 6:30 p. m.

Premier League

West Bromwich vs Leicester City

Hora: 8:00 a. m.

Canal: ESPN

Tottenham vs Everton

Hora: 10:30 a. m.

Canal: ESPN

LaLiga

Deportivo Alavés vs Real Betis

Hora: 7:00 a. m.

Canal: ESPN 2

Real Valladolid vs Real Sociedad

Hora: 9:00 a. m.

Canal: DIRECTV Sports

Villarreal vs Huesca

Hora: 11:30 a. m.

Canal: ESPN 2

Valencia vs Levante

Hora: 2:00 p. m.

Canal: ESPN 2

Ligue 1

Lille vs Metz

Hora: 6:00 a. m.

Canal: FOX Sports

Angers SCO vs Reims

Hora: 8:00 a. m.

Canal: Viaplay

Dijon vs Brest

Hora: 8:00 a. m.

Canal: Viaplay

Lorient vs Lens

Hora: 8:00 a. m.

Canal: Viaplay

Nimes vs Rennes

Hora: 8:00 a. m.

Canal: Viaplay

Mónaco vs Nantes

Hora: 10:00 a. m.

Canal: ESPN

PSG vs Marsella

Hora: 2:00 p. m.

Canal: DIRECTV Sports

Copa de Alemania

Eintracht Norderstedt vs Bayer Leverkusen

Hora: 8:30 a. m.

Canal: DIRECTV Sports

Hansa Rostock vs Sttugart

Hora: 8:30 a. m.

Canal: Sky HD

Schweinfurt vs Schalke 04

Hora: 8:30 a. m.

Canal: Sky GO

Chile - Primera División

Santiago Wanderers vs Huachipato

Hora: 9:00 a. m.

Canal: CDF Premium

Universidad Católica vs Audax Italiano

Hora: 2:00 p. m.

Canal: CDF Premium

O'Higgins vs Everton

Hora: 4:30 p. m.

Canal: CDF Premium

Colombia - Primera A

Deportivo Pasto vs Deportes Tolima

Hora: RCN Nuestra Tele

Canal: 7:30 p. m.

Ecuador - Primera A

Aucas vs Deportivo Cuenca

Hora: GolTV

Canal: 1:15 p. m.

Independiente del Valle vs Delfín

Hora: 3:30 p. m.

Canal: GolTV

Barcelona vs Universidad Católica

Hora: 6:00 p. m.

Canal: GolTV

Paraguay - Primera División

Guaireña vs Sportivo San Lorenzo

Hora: 4:00 p. m.

Canal: Tigo Sports

Cerro Porteño vs Nacional Asunción

Hora: 6:30 p. m.

Canal: Tigo Sports

México - Ascenso MX

Celaya vs Atlante

Hora: 4:00 p. m

Canal: TUDN

Cimarrones de Sonora vs Pumas Tabasco

Hora: 9:00 p. m.

Canal: Claro Sports

Paises Bajos - Eredivisie

Emmen vs VVV

Hora: 5:15 a. m.

Canal: FOX Sports 2

Heracles vs ADO Den Haag

Hora: 7:30 a. m.

Canal: FOX Sports GO

Sparta Rotterdam vs Ajax

Hora: 7:30 a. m.

Canal: ESPN Play

Groningen vs PSV

Hora: 9:45 a. m.

Canal: FOX Sports 2

RKC Waalwjk vs Vitesse

Hora: 9:45 a. m.

Canal: FOX Sports