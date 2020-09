Luis Suárez rechazó propuesta de la Juventus

Barcelona | Luis Suárez ha tomado una decisión final. El delantero uruguayo ha elegido no aceptar la propuesta de la Juventus por dos grandes razones: no le alcanzó el tiempo para obtener la nacionalidad italiana y recalar en tienda 'bianconeri' lo iba a apartar de la primera fase de la Champions League.

Según informa RAC1, el uruguayo había alcanzado un acuerdo con los directivos italianos entorno al salario que iba a percibir anualmente, así como el número de temporadas (se menciona que fueron tres las solicitadas), y solo faltaban mínimos detalles para cerrar la operación.

No obstante, Suárez no podrá contar con la nacionalidad italiana hasta el próximo 6 de octubre, fecha de cierre del mercado y periodo de inscripción de jugadores en la Champions League. Al no poder ser inscrito como extracomunitario, el oriental se quedaría sin jugar la primera fase de dicho campeonato si es que ficha por la Juventus.

Un duro revés y momento más que complicado para Luis Suárez, ya que Ronald Koeman le ha indicado personalmente que no contará con él para la temporada 2020/21. Juventus había aparecido como una interesante alternativa, empero, este escollo lo ha hecho retroceder.

El secretario del Barcelona, Ramón Planes, se ha mostrado optimista entorno al traspaso de Luis Suárez. Ha mencionado que "todo puede pasar" hasta que se cierre el mercado de pases. Para ello, el sudamericano deberá estar dispuesto a "sacrificar" su participación en la Champions League.

"Es evidente que después de lo que sucedió a final de temporada estamos en un proceso de cambio, con un nuevo entrenador y nuevas ideas y en eso estamos trabajando. Hay que respetar a los jugadores y sus contratos. El mercado finaliza el 5 de octubre y hasta ese momento muchas cosas pueden pasar", señaló.