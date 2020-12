Será el DT de Guerrero: Miguel Ángel Ramírez le dio su "palabra" al Internacional

Internacional ya tiene nuevo técnico para la temporada 2021: se llama Miguel Ángel Ramírez. Sí, el afamado técnico español que llevó a la gloria internacional al Independiente del Valle y cuyo próximo reto será el 'Colorado' de Paolo Guerrero.

Según 'Globoesporte', el entrenador de 36 años llegó a un acuerdo de palabra con el electo presidente del Internacional, Alessandro Barcellos, y asumirá su cargo una vez que finalice el Brasileirao en febrero próximo.

Ramírez, que fue tentado anteriormente por Flamengo y Palmeiras, aceptó la oferta del Internacional debido a que le ofrecieron un contrato a largo plazo (dos temporadas), además de recibir el respaldo de la dirigencia en su pedido de tiempo y paciencia para implementar su metodología de trabajo.

Cabe destacar que la ansiada llegada del técnico español al Brasileirao se da luego de ponerle punto final a su etapa en Independiente del Valle. Flamengo y Palmeiras lo buscaron hace algunos meses, pero Ramírez no quiso abandonar el club ecuatoriano a mitad de temporada.

"Aunque no ha sido una decisión sencilla, les anuncio mi marcha de Independiente del Valle. Es un día muy importante en mi vida. Supone dejar mi casa y el lugar en el que he sido muy feliz. He dedicado mucho tiempo a discernir para llegar a esta decisión: es el momento de cerrar aquí esta bonita etapa y quedarme con los muchos y buenos recuerdos. En este club he conocido personas maravillosas, me he sentido importante siempre, querido y valorado mucho antes de tener el honor de ser elegido entrenador del equipo profesional", afirmó Miguel Ángel en su despedida del IDV.

"Ahora personalmente siento que ha llegado el momento de vivir otra experiencia para seguir disfrutando del fútbol. Más de 24 meses después, creo que es hora de buscar nuevos retos. Es lo que realmente me mueve. Tengo ilusión por seguir aprendiendo, por seguir explorando nuevos límites, conocer otras personas", precisó sobre futuro inmediato.

Internacional, actualmente 5° del Brasileirao con 41 puntos y a 12 del líder Sao Paulo, se encuentra sumido en una profunda irregularidad desde la salida del 'Chacho' Coudet. Abel Braga por fin pudo ganar en la Serie A en su quinto partido y debe mantener la senda ganadora para asegurar un cupo a la próxima Copa Libertadores, caso contrario, podría ser desplazado por clubes como Fluminense y Santos que quieren colarse a puestos de clasificación a la competencia más importante de Sudamérica.