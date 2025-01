Barcelona va de crisis en crisis: "No hubo voluntad de que Messi siguiera", aseguran

Jaume Llopis dio el golpe en la directiva del FC Barcelona al presentar su renuncia al club tras el malestar ocasionado por la no renovación de Lionel Messi. Y ahí no quedó la cosa, salió en un medio catalán a cuestionar los malos manejos del club y los intereses personales de algunos como Joan Laporta.

Notas relacionadas a Lionel Messi

Según contó Llopis, en el club "no hubo voluntad de que Messi siguiera" y que a directivos como Joan Laporta no le interesa el sentir del barcelonista pues para el ahora ex directivo: “se ha hecho mal el qué y el cómo. Se notó en la frialdad del jugador con el presidente. No se ha dicho la verdad". Esto incrementa la versión de Lionel Messi que en un momento de su conferencia dijo:

“El club, no sé. Yo sí tengo claro que hice todo lo posible para quedarme, pero no se pudo. Hay una deuda muy grande, LaLiga no lo permitía y el club no quiere endeudarse más”

Jaume Llopis busca también razones para entender lo que traman Joan Laporta junto a Florentino Pérez pues cuestiona la última junta de ambos quienes también encabezan el proyecto de la Superliga Europea.

¿Qué se trae con Florentino Pérez?

En un momento de la charla y un tanto exaltado, Llopis dice: "queremos saber qué se trama con Florentino Pérez por parte de Laporta. El tema de la Superliga es un gran proyecto, pero incierto. No sé qué se pretende con el entente cordial con el presidente del Madrid. No se entiende que mientras los barcelonistas lloraban la salida de Leo, Laporta se comiera una mariscada con el presidente del Madrid. Hay que cuidar la imagen”

Crisis financiera de los azulgranas

Otra de las preocupaciones que le genera al ex directivo pero hincha 'culé' es lo que buena darse en el futuro no tan lejano, sabe que todo este malestar generará impacto en el área económica y él lo siente de esta manera: “A corto plazo tenemos muy difícil tener ingresos y hemos perdido el principal patrimonio a cambio de rebajar el sueldo de Messi, pero antes sobraba mucha más gente."