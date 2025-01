Newcastle no se olvida de Rodrigo Vilca: Destacó primer gol en el fútbol inglés

Este gol no solo fue destacado por el Doncaster Rovers, sino que también el Newcastle , club dueño de su pase, le dedicó una nota completa al peruano destacando la gran actuación que tuvo en el fútbol inglés.

Newcastle destacó el primer gol de Rodrigo Vilca en el fútbol inglés

El próximo partido de Doncaster Rovers será este martes 26 contra el Cambridge. Se espera la presencia en el once titulares de los 'The Rovers'. En la tabla de posiciones, no marchan como se lo esperaban, ya que están en la penúltima posición con solo 10 puntos; sin embargo, el torneo es largo y hay tiempo para recuperarse y remontar en la tabla.