Los 5 posibles destinos de Cristiano Ronaldo si Manchester United no clasifica a la Champions

El complicado panorama que afronta Manchester United a nivel local tiene preocupado a todo el club y en especial a su figura máxima Cristiano Ronaldo . El astro portugués regresó a Old Trafford para seguir engordando su palmarés con títulos, pero hoy los 'Diablos Rojos' estan muy lejos siquiera de ser un equipo protagonismo.

Distanciado del líder en la Premier League, Chelsea , además por ahora fuera de la zona de clasificación a la Champions League , así es muy complicado que la estadía del 'Comandante' en el club sea larga, por lo que en esta fecha FIFA ya se habla de su incomodidad y deseo de salir si es que United no gana ningún título.

De hecho, medios ingleses como 'The Sun' ya barajan algunas opciones en donde podría recaer el 'Bicho' en busca de seguir por el camino de éxito, apareciendo hasta 5 alternativas que ya antes estuvo cerca de elegir.

La primera de ellas es Manchester City. El club de Pep Guardiola ya lo quiso antes de pegar la vuelta a Old Trafford, CR7 no tenía problemas en jugar por el eterno rival y hasta hubo conversaciones, pero a última hora apareció la chance de regresar a su exclub y no lo pensó dos veces para decidir. Eso sí, la chance podría abrirse en el próximo mercado de verano europeo en el 2022.