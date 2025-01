Ancelotti sobre Kroos, Modric y Casemiro: "Son los mejores medios del mundo"

El Real Madrid goleó 4-1 al Granada por la Liga Santander y se afianza en la cima del torneo español. Por ello, Carlo Ancelotti no dudó en halagar a su equipo y sobre todo a Casemiro, Toni Kroos y Luka Modric, ya que señala son los mejores mediocampistas del mundo en estos momentos. ¿Estás de acuerdo?

En la conferencia de prensa post partido, el estratega del conjunto merengue se deshizo en elogios para los mencionados futbolistas. "La clave de los tres es la experiencia de jugar juntos tantos años. Luego son cosas como los cambios de posición que hacen en los partidos, a veces bajan Toni o Luka para salir de la presión, Case sube...Yo no me voy a meter, el madridismo puede estar tranquilo, ahí no me voy a meter”, precisó.

"No hay mucho que decir, el nivel de los tres es muy alto, siguen siendo para mí los mejores medios del mundo. Está dinámica de los tres me sorprende, porque hacen cosas que yo no les pido, sino que les salen de forma natural. Han estado en el pasado, siguen en el presente y ya veremos el futuro dentro de diez años, aunque para eso tenemos a Camavinga, Valverde y Blanco”, agregó el italiano.

Asimismo, se refirió al desempeño de sus dirigidos durante el compromiso, resaltando lo positivo y también lo negativo. "Lo que más me ha gustado ha sido la calidad del juego, la salida del balón desde atrás, batiendo líneas. Lo que menos me ha gustado es que después del segundo gol hemos bajado intensidad y ritmo y no hemos sido tan efectivos como debíamos”, señaló el entrenador de 61 años.