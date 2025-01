Uruguay vs. Venezuela se enfrentaron por las Eliminatorias Qatar 2022

El Estadio Centenario de Montevideo será el escenario del partido entre Uruguay vs, Venezuela.

🗓 Fecha 16: ¡Un nuevo reto que enfrentaremos todos juntos! 🇺🇾x🇻🇪 #Eliminatorias 📺 No te pierdas del partido a través de @LaTeleTuya a las 7:00 p.m. #SomosVinotinto pic.twitter.com/G5z6bGF8ow

El once de Venezuela

6'Soteldo no puede con Valverde

Pellistri no llega al balón, pero gran jugada de la Celeste

18' La jugada no progresa

19' No llega Pelistri al balón

Pelistri no se da por perdedor y lucha por el balón

32' Soteldo no supera a su marca

Tras recuperar el balón, Cavani habilitó a Suárez, quien no puede disparar al arco.

Fariñez deja el rebote y Luis Suárez no puede disparar al arco.

El árbitro le dice que no hay falta y que se levante.

Uruguay no se amilana y presiona a Venezuela.

63' Cabezazo y el ataque de Venezuela no lleva peligro

Uruguay: VTV y VTV Plus

Chile: TNT Sports 3, TNT Sports Go y Estadio TNT Sports

México: Blue To Go Video Everywhere y Sky HD