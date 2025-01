Exseleccionado colombiano sobre Luis Díaz: “Va a tener a los británicos comiendo de su mano”

Hamilton Richard, exseleccionado colombiano

“El hincha inglés es de amor prolongado si le das. Si no corres, no los enamoras. Ojo, Luis Díaz está en el club de los ingleses, es el club “mimado” de Inglaterra”, comentó Hamilton.

Además, le aconsejó no distraerse en las redes sociales. “Que no se vaya a descuidar en redes, que no se vaya a creer, a los ingleses no les gusta eso. Que se concentre en jugar fútbol y va a tener a los británicos comiendo de la mano toda la vida”, finalizó.