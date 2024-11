Diego Godín se rinde ante Gianluca Lapadula: "Lo conozco, es un buen delantero" - VIDEO

Ya se juega el partido del Uruguay vs Perú y uno de los que salió a hablar es Diego Godín que fue consultado por el juego peruano y si tiene 'mapeado' a Gianluca Lapadula. El defensa charrúa confesó conocer al 'Bambino' ya que ambos se enfrentaron en el fútbol italiano y destacó sus buenas características del delantero nacional.

A Diego Godín como toda la selección celeste no les cabe dudas que Perú será un difícil rival y que deben tener muchas precauciones: "Perú tiene un buen equipo, un equipo que juega junto ya bastante tiempo con un entrenador que tienen ya bastante tiempo. Vamos a reducir sus virtudes " , aseguró.

Diego Godín, selección de Uruguay

Por último, el capitán de la Selección de Uruguay dio a entender que lo hecho por la selección de Ricardo Gareca es meritorio y que no piensa en el Perú del pasado sino en el presente y que no quiere llevarse sorpresas: "Yo no pienso ni en el Perú de antes, pienso en el Perú de ahora. Ya prepararemos con el técnico a qué equipo nos vamos a enfrentar. Yo conozco a Perú por supuesto, todos mis compañeros los conocen por lo hecho en Eliminatorias y las últimas Copa América y vamos a enfrentar a este Perú, esta realidad".