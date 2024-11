¿Con dudas? Diego Alonso, DT de Uruguay, declara: "no tengo definido al 100% el equipo"

Duelo de palabras, Diego Alonso habló luego del entrenamiento con Uruguay y confirmó que todavía no define a su once ideal para enfrentar a Perú este jueves 24 de marzo. El uruguayo de 46 años recién ha cumplido un día con todos sus seleccionados y esto no le permite definir a sus elegidos aunque se especula que a lo mucho habría dos variantes.