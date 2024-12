Gustavo Costas y la emotiva charla que dio antes de ganar la final de Copa Sudamericana

No vale llorar. Si, el entrenador argentino de Racing Club, Gustavo Costas contó al detalle la charla que tuvo previo al duelo de la final de la Copa Sudamericana ante Cruzeiro. Sin duda esa conversación tocó las fibras emocionales de su equipo que venció 3-1 al cuadro brasileño.

Gustavo Costas, artífice de esta hazaña contó la conversación que tuvo antes de liberar a sus 'tigres' al campo de juego. “En la última charla con el plantel antes de la final, no sabía que decirles. Y dije: ‘les voy a decir lo mismo que me dijo el Coco Basile en la final contra Atlanta, cuando Racing estaba en la B’. Me quedó eso. Él fue mi papá futbolístico", comentó en diálogo con el programa radial "Paren La Mano".