La FUERTE REACCIÓN de los hinchas de Colo Colo tras posible fichaje de Franco Zanelatto

Luego de dos temporadas en Alianza Lima , el futbolista Franco Zanelatto no seguirá en el club blanquiazul para el 2025. Hasta la fecha, aún no hay nada confirmado, pero un destacado portal internacional señaló que el 'Bicho' podría fichar por Colo Colo de Chile , campeón de Copa Libertadores . ¿Cuál es la postura que tienen los hinchas del 'Cacique'?

A través de las redes sociales, los fanáticos del conjunto 'Albo' sorprendieron al mostrarse en contra del posible arribo del extremo paraguayo con miras a la temporada 2025. En su mayoría, los aficionados señalaron que el atacante viene de tener un rendimiento "irregular", y no sería conveniente hacer uso de un cupo de extranjero tras padecer de algunas lesiones.

Hinchas de Colo Colo y su reacción tras posible llegada de Franco Zanelatto/Foto: X

Del mismo modo, los fanáticos del 'Cacique' remarcaron que, el 'Bicho' no suele ser constante en su rendimiento y actualmente habrían hasta mejores opciones para reforzar el plantel que viene de ser campeón en el Campeonato Nacional 2024.

"Allá jugó buen partido, pero fue el único partido bueno y sin lesiones de ese jugador. Sin contar que llega como extranjero, no me parece un buen fichaje de nuestros hermanos colocolinos", "Colo Colo, no nos odien pero nosotros les advertimos", añadieron los aficionados.