En el programa de YouTube, 'A Presión', el ex futbolista de Alianza Lima criticó el principal argumento que tiene el extremo de 24 años sobre jugar en el exterior, con motivo de no seguir en el equipo victoriano para la temporada 2025.

"Es un poco raro. Como su agente tiene la intención de que juegue afuera, pero eso requiere un buen rendimiento previo para generar más opciones. Si esperan hasta marzo, pierde continuidad, pierde muchas cosas. No es que haya tenido una buena temporada, y esto, que le aparezcan otras opciones, también, uno puede renovar y decir: 'Si me sale algo de afuera, me voy'. Pero yo no soy su empresario. Me parece raro", expresó.