Raúl Ruidíaz y su emotivo mensaje tras dejar Seattle Sounders: "Amo a esta camiseta"

"Ustedes no se imaginan lo que es Seattle para mi familia. Estamos muy agradecidos con la ciudad. Los fans de acá para mí son espectaculares y los mejores. Me apoyaron desde el primer hasta el último día. Tienen mi corazón completo. Les quiero decir gracias por todo el apoyo. Los amo muchísimo", declaró el ariete peruano al área de prensa del equipo estadounidense.

Raúl Ruidíaz levantó cuatro trofeos con camiseta de Seattle Sounders. Foto: Seattle Sounders

"Un jugador siempre cuando va a un club quiere conseguir la gloria y eso para mí es poder ganar títulos, es algo que va a quedar en el recuerdo. Cuando vine a Seattle, lo hice con esa mentalidad y gracias a Dios pude lograrlo. Los dos goles que hice en la final contra Pumas fue increíble, algo soñado que cumplí, conseguir un torneo tan importante. Muy feliz de haber aportado en ese momento. Me hace sentir feliz y orgulloso porque el sentir tanto amor de la gente es debido a que hice las cosas bien. Yo amo a esta camiseta, desde el día que me la puse me enfoqué en darle muchas alegrías. Quiero agradecer a todos, Seattle para mí es mi casa", agregó.