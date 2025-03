DT de Spezia dejó contundente comentario tras penal errado de Gianluca Lapadula: "Fue un..."

El atacante ítalo-peruano tuvo la gran oportunidad de haber podido darle la victoria a su equipo frente a los 'Albinegros', sin embargo, no tuvo suerte y su disparo fue atajado por el arquero Pisseri hasta en dos ocasiones. En vista de eso, el estratega de Spezia, Luca D'Angelo fue consultado por dicha acción que no pudo convertir el futbolista de la 'Bicolor' y tuvo una enfática respuesta.

Durante la conferencia de prensa post partido, el DT de los 'Aguiluchos' fue sincero y no dudó en lamentar el penal errado por 'Lapagol'. A su vez, habló sobre las diversas ocasiones que tuvieron para abrir el marcador; y luego indicó que seguirán trabajando para tratar de ganar en su próximos encuentros.

"Lamento mucho el penalti fallado y algunas ocasiones más. Tuvimos cinco o seis oportunidades importantes, pero no acertamos. El gol es oxígeno, es vida para un delantero, no lo puedo negar. Lo extraño, lo siento. He pasado por momentos como éste antes y la única respuesta debe darse en el campo y a través del trabajo", expresó.