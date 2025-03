Raúl Ruidíaz responde a Farfán sobre volver a la selección peruana: "A veces uno tiene que…"

Pese a ser goleador del Seattle Sounders de la MLS, el presente de la ‘Pulga’ en la Blanquirroja no fue el esperado en los últimos años, generando debate entre los aficionados. Pasado el tiempo, fue consultado por el ‘1’ de la calle’ sobre si existe la posibilidad de volver nuevamente al ‘equipo de todos’. El ex delantero de Universitario dejó un contundente mensaje.

“No, ya no, No lo tomes como si mi mentalidad se está quebrando. No, mi mentalidad sigue siendo la misma, pero a veces uno tiene que saber en qué momento ya no se puede continuar”, sostuvo.