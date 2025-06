Prensa chilena revela el sueldo de Gareca y lo compara con el "humilde" salario del DT de Bolivia

La selección chilena está al borde de la eliminación definitiva a la Copa del Mundo 2026 tras su derrota ante Argentina. Uno de los apuntados ante este panorama es Ricardo Gareca, quien expresó en conferencia tener la fuerza suficiente para seguir galopando jornada a jornada hasta que los números lo permitan.

Bajo ese contexto, la prensa chilena no dudó en revelar públicamente el salario que recibe Ricardo Gareca, y hacerle comparación a lo que percibe Óscar Villegas, DT de Bolivia. Se sabe que 'La Verde' tiene chances más certeras de ir al Mundial 2026, por lo que no se explican como un estratega tenga mejor sueldo y no brinde los resultados esperados.

La diferencia de sueldos entre Ricardo Gareca y Óscar Villegas

Según el medio "Red Gol", Ricardo Gareca tiene un salario de 3.7 millones de dólares anules, y es considerado uno de los montos más altos que perciben los técnicos de la región. Por su parte, Óscar Villegas tiene a Bolivia muy cerca del cupo a repechaje, percibiendo un monto de 480 mil dólares por año.

"El salario de Villegas no es ni un tercio de lo que percibe Ricardo Gareca por llevar a Chile al fracaso, ya que el Tigre tiene un salario de alrededor de 3.7 millones de la moneda estadounidense por año, uno de los más altos de la región", informó "Red Gol".

Óscar Villegas podría poner a Bolivia en la Copa del Mundo 2026. Foto: GLR.

Este tema ha entrado a debate en la prensa chilena, ya que se encuentran molestos por ver cómo la ANFP le paga un alto salario a Ricardo Gareca, sabiendo que no logró los objetivos trazados como es la clasificación a la Copa del Mundo 2026.

Bolivia vs Chile: fecha y hora del partido por Eliminatorias

Este partido de Eliminatorias entre Bolivia vs Chile se juega este martes 10 de junio a partir de las 3:00 pm. hora peruana (4:00 pm horario de La Paz y Santiago). Ambos elencos se jugarán su gran final en El Alto, en el que 'La Verde' tiene la gran chance de aprovechar su altura.