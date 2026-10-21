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Hansi Flick elogió al PSG tras derrota del Barcelona: "Es un equipo mejor que nosotros"
El DT del Barcelona reconoció la superioridad de los parisinos tras la derrota por la fecha 3 de la UEFA Champions League.
En un partidazo en el Parque de los Príncipes, PSG se hizo fuerte de local y venció por 4-2 al Barcelona por la fecha 3 de la fase liga de la UEFA Champions League 2026/2027. Con goles de Désiré Doué (38’), Lucas Hernández (72’), Vitinha (81’) y Fabián Ruiz (85’), los parisinos se quedaron con los tres puntos y acabaron con el invicto del cuadro catalán. Tras el final del encuentro, Hansi Flick se pronunció sobre el resultado del compromiso y tuvo palabras de elogio para su rival de turno.
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Hansi Flick, DT de Barcelona, elogió al PSG tras partido por UEFA Champions League
En conferencia de prensa, el estratega del cuadro blaugrana reconoció la superioridad de los dirigidos por Luis Enrique y señaló que la dura derrota en Francia dejó valiosas enseñanzas para su plantel con miras a los próximos compromisos por Champions League y LaLiga.
"Ha sido un partido fantástico, de los dos equipos. El PSG ha demostrado que es un equipo mejor que nosotros. Hemos perdido, pero hemos aprendido. Los errores suceden. Pero lo hecho en las últimas semanas es fantástico. Hoy no era fácil, los jugadores han corrido mucho y han intentado jugar", manifestó.
PSG venció 4-2 a Barcelona por UEFA Champions League
Asimismo, el alemán de 61 años precisó que el desgaste físico tras la seguidilla de partidos y el poco tiempo de descanso pudo influir en el rendimiento de sus jugadores. No obstante, intentó poner paños fríos a la situación alegando que la Champions recién comienza: "Estamos en octubre y en octubre no se ganan títulos, la Champions se gana en junio".
¿Qué dijo Hansi Flick sobre el clásico ante Real Madrid?
Finalmente, Flick habló sobre el superclásico ante Real Madrid y se refirió a las posibles bajas que tendrán ante los merengues: "Tenemos que hacer cambios. Eric (García) y Jules (Koundé) están lesionados. Los laterales han jugado un buen partido. Hay que ver las cosas positivas, porque las hay".
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