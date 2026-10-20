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Real Madrid vs Leipzig EN VIVO por Champions League: pronóstico, horarios y dónde ver
Sigue el partido Real Madrid vs Leipzig EN VIVO este miércoles 21 de octubre por la Fase de Grupos de la Champions League en el estadio Santiago Bernabéu.
Real Madrid se enfrenta a Leipzig este miércoles 21 de octubre, a partir de las 14.00 horas de Perú y 21.00 de España, por la fecha 3 de la Fase Liga de la Champions League. Este duelo se jugará en el estadio Santiago Bernabéu y será transmitido en Sudamérica por la cadena ESPN, además de Disney Plus.
Real Madrid vs Leipzig: previa del partido
El cuadro blanco llega entonado tras su victoria en la fecha pasada ante la AS Roma por 4-3 de visita y en una épica remontada. Además, en LaLiga golearon 4-1 a Sevilla el pasado fin de semana. También, este domingo visitará a Barcelona en el clásico.
Cabe señalar que para este encuentro, José Mourinho sí puede contar con Vinicius Júnior, quien está suspendido en el campeonato liguero. Además, Kylian Mbappé y Jude Bellingham son otras de las armas del equipo merengue para conseguir un triunfo.
Por su parte, si bien la escuadra alemana ganó su último partido de la Champions League por 1-0 al PSV, en la Bundesliga fueron apabullados por el Bayern Munich, que endosó un 6-1 en el Allianz Arena.
Real Madrid vs Leipzig por la Champions League
Real Madrid vs Leipzig: hora del partido
- Perú, Colombia y Ecuador: 2.00 p. m.
- Bolivia y Venezuela: 3.00 p. m.
- Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 4.00 p. m.
- México y Honduras: 1.00 p. m.
- Estados Unidos: 3.00 p. m. (Miami y Nueva York) y 12.00 p. m. (Los Ángeles)
- España: 9.00 p. m.
Real Madrid vs Leipzig: dónde ver
- Perú: ESPN y Disney+
- Argentina: ESPN y Disney+
- Colombia: ESPN 2 y Disney+
- Ecuador: ESPN 2 y Disney+
- Chile: ESPN 5 y Disney+
- Paraguay: ESPN y Disney+
- Uruguay: ESPN y Disney+
- Bolivia: ESPN y Disney+
- Venezuela: ESPN 2 y Disney+
Real Madrid vs Leipzig: pronósticos y cuotas de apuesta
Real Madrid parte como favorito para imponerse a RB Leipzig, de acuerdo con las principales casas de apuesta. Las cuotas pueden variar mientras más cerca está la hora del partido.
|Real Madrid
|Empate
|RB Leipzig
|Te Apuesto
|1.28
|6.15
|8.60
|Betsson
|1.21
|7.50
|10.50
|Apuesta Total
|1.26
|6.70
|8.40
|Caliente
|1.24
|7.40
|10.25
|Betano
|1.26
|6.60
|9.75
Real Madrid vs Leipzig: alineaciones probables
- Real Madrid: Courtois, Fede, Konaté, Rüdiger, Carreras; Tchouaméni, Güler, Diomande, Bellingham, Vinicius; Mbappé.
- RB Leipzig: Vandevoordt; Bakuk, Orban, Lukeba, Raum; Banzuzi, El Aynaoui; Gruda, Nkunku, Nusa; Romulo.
Real Madrid vs Leipzig: estadio
Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid
El partido entre Real Madrid vs Leipzig se juega en el estadio Santiago Bernabéu, recinto ubicado en la ciudad de Madrid y que cuenta con una capacidad para 83.186 espectadores.
¡Vamos al Circo!
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