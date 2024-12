Argentina a semifinales de la Copa América: ganó 3-0 a Ecuador

90' Roja para Hincapié y no es penal para Argentina, tiro libre

61' Paredes simuló una falta, el árbitro no cobró nada

53' De Paul por la banda izquierda no puede mandar el centro.

47' Preciado roba el balón, pero no puede construir el ataque.

47' ¡Lo que se falló Valencia! Estaba solo, pero no pudo definir al arco

44' ¡Para no creerlo! Gonzalez cabecea y el portero ataja, en el rebote el jugador argentino no puede definir.

37' ¡Lo que se falló Ecuador! Palacios manda el centro, Valencia se anticipa y Franco no puede tocar el esférico

22' ¡El palo le dijo que no! Messi falló un mano a mano

12' No se desesperan, Ecuador cuida el balón

3' ¡Lo que falló Lo Celso! Messi realiza una buena jugada, pero su compañero no puede definir y comete falta.

El ganador de la llave Argentina vs Ecuador enfrentará al vencedor del otro enfrentamiento que será entre Uruguay vs Colombia. Vale resaltar que en estas instancias no hay tiempo extra, sino de frente a penales en caso se de un empate.