Copa América: 'Puma' Carranza y su contundente mensaje a Neymar previo a la final

"Es su forma de jugar, su forma de encarar (sobre la simulación de faltas), nosotros no estamos en el campo, cada uno lo ve a su manera y hablar de él no es ético, porque no está, no me gusta faltar el respeto a nadie. Es un crack, pero el cómo anularlo eso ya lo tienen que ver el cuerpo técnico y los jugadores, ya que hay cosas que no se pueden permitir", indicó.