Bolívar vs. Real Tomayapo EN VIVO vía TiGO Sports: 1-0 Liga Boliviana 2021

MIRA FÚTBOL BOLIVIANO HOY . Bolívar vs. Real Tomayapo EN VIVO, ONLINE TV, GRATIS, EN DIRECTO y LIVE STREAMING por INTERNET se enfrentan HOY domingo 26 de setiembre, a partir de 04:15 p. m. hora de Lima (Perú) y 05:15 p.m. hora de La Paz (Bolivia), en el estadio IV Centenario de Tarija por la fecha 21 de la Liga Boliviana 2021 . La transmisión oficial del partido estará a cargo del canal Tigo Sports Bolivia . Asimismo, sigue todas las incidencias con los videos de los goles y fotos en tiempo real durante el minuto a minuto del diario Libero.pe.

MINUTO A MINUTO DEL BOLÍVAR VS. REAL TOMAYAPO

Bolívar, por su parte, con 34 puntos en la tabla, visitará la cuidad de Tarija con el envión anímico tras golear 5 -1 a Aurora y espera mantener la senda del triunfo para no perderle el rastro a los primeros puestos: Always Ready (45), The Strongest (42), Independiente Petrolero (42), Royal Pari (38) y Oriente Petrolero (35).