Sneijder: "El vodka se convirtió en mi mejor amigo en Real Madrid"

Luego de más de diez años de ser un galáctico más de Real Madrid, Wesley Sneijder reveló que no actuó de manera profesional en Madrid, donde se dejó llevar por la fama y por la noche en la capital española.

"Era joven y me gustaba el éxito y ser el centro de atención. Pero las cosas salieron mal allí. No había drogas, pero sí alcohol… Me acostumbré a vivir como una estrella". aseguró Wesley Sneijder.

"Eres adorado como jugador del Real Madrid e iba por la calle gastando miles de euros y pagando cosas a la gente. No puedo decir que me privara de nada. Jugué bastante bien, pero dijeron que podría haberlo hecho aún mejor…". agregó el ex Real Madrid en su autobiografía, que saldrá a la venta el viernes.

Wesley Sneijder también habló de su divorcio. "Me quedé solo y vi muy poco al pequeño Jessey. Solo podía estar solo… y no me di cuenta de que la botella de vodka se había convertido en mi mejor amigo. Físicamente yo no me daba cuenta. Al día siguiente me despertaba como si nada hubiera pasado. Seguí jugando, pero cada vez peor y claramente menos concentrado. Me mentía a mí mismo diciendo que todo iba bien y me aferré a mi inteligencia futbolística. Me hundí físicamente. Corría menos, lo escondí mucho con mi técnica. También pensé que nadie lo notaría", dijo.